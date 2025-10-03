米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27） 米2年債 3.541（+0.006） 米10年債4.087（-0.012） 米30年債4.694（-0.016） 期待インフレ率2.334（-0.015） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。序盤は上昇していたものの、後半にかけて下げに転じている。ただ、政策金利に敏感な２年債は上げ幅を縮小したものの小幅にプラス圏を維持。 米政府機関の閉鎖は２