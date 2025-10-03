2026年の北中米ワールドカップで史上初のW杯出場権を獲得したウズベキスタン代表が元イタリア代表DFのファビオ・カンナバーロ氏を監督として招聘するようだ。移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が独占で報じている。ロマーノ氏によると、すでに契約条件は合意済み。48時間以内に正式契約にサインするという。52歳のカンナバーロ氏はイタリア代表通算136試合に出場し、2006年のドイツW杯優勝に導いたCB。同