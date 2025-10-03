シリーズ累計130万部突破！BLアワード シリーズ部門 4年受賞の超人気作品「セラピーゲーム（作：日ノ原 巡）」をドラマ化。10月29日（水）24:59〜スタートの「セラピーゲーム」（日本テレビにて毎週水曜日24:59〜25:29放送）。獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生 × 恋に臆病なツンデレフォトグラファー。賭けから始まる2人の恋（ゲーム）の行方は――？本作のW主演に、NAOYA（MAZZEL）・冨田侑暉（龍宮城）が