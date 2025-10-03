◎阪神・森下は、試合前フリー打撃の打球が近くを襲った先輩・桐敷へ「当たれ、当たれ！間違えた。当たる、当たる！」。そんな間違い、普通しないです。◎前日のオリックス戦でプロ初安打を記録した西武・古川は「昨日は気持ちも楽になって疲れすぎて爆睡できました。やっぱり1軍の試合は疲労が全然違います」。全てが初々しいです。