◇セ・リーグヤクルト2−6阪神（2025年10月2日甲子園）今オフのメジャー挑戦を表明しているヤクルトの村上が、豪快な一発で今季の甲子園最終戦を締めくくった。0―4の4回2死から右越え22号ソロ。「いいスイングができた」と納得顔だった。九州学院時代に聖地でプレーしたのは1年夏のみだが「高校時代は甲子園を目指していたし、プロに入ってからはまた違う形だけど歴史のある球場でプレーできてよかった」。7回は先頭で