往年の外観に復刻される７０００系の完成予想図。えんじ色の帯に加え、前面にはアイボリーの塗装が施される（京王電鉄提供）京王電鉄は、最古参の７０００系電車の１編成を２００２年以前の外観に復刻し、２８日から運行する。ステンレス車体に青と赤の帯が巻かれた現在の姿を、えんじ色の帯に変更する。往年の姿を見たいと望む利用者の声に応えた。同系は１９８４年、京王線初のステンレス車両としてデビュー。１９０両が製造