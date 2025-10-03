上白石萌歌、なにわ男子・高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』より、高橋が所属するなにわ男子、木村が所属するINI、中島が所属するFANTASTICSが手掛ける、映画史上初のトリプルテーマソングを使用した最新予告映像が解禁された。さらに、本作を彩る追加キャスト陣も発表され、彼らが集うハチャメチャ感満載な新ポスタービジュアルも到着した。【動画】なにわ男