日本サッカー協会は２日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）の日本代表メンバー２７人を発表した。日本が苦手とする南米勢との２連戦。通算２分け１１敗と一度も勝利したことがないブラジル戦に向け、森保一監督（５７）は「主体は自分たちで戦っていく」と宣言した。２６年北中米Ｗ杯での優勝を目標に掲げる森保ジャパンにとって、Ｗ杯最多５度の優勝を誇る「王国」との対戦は、世界