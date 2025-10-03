WCS第2戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打1打点で8-4の勝利に貢献した。チームは2連勝で地区シリーズ進出が決定。初回の打席前、大谷が見せた仕草には、現地ファンから称賛の声が集まっている。初回の第1打席。バッターボックスに向かう大谷は、レッズベンチに指を向けた後に、軽くヘルメットに手をあ