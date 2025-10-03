ウーブン・バイ・トヨタが行った「ウーブン・シティ」オフィシャル・ローンチの式典（筆者撮影）【写真】思ったよりも普通っぽい!? ウーブン・シティの現地で見た景色ついに実験都市「Toyota Woven City（トヨタ・ウーブン・シティ）」が動き出した。2020年1月のCES（コンシューマー・エレクトロニクス・ショー）で、「あらゆるモノやサービスにつながる実証都市、コネクテッド・シティ」と銘打ち、豊田章男会長（当時:社長）がサ