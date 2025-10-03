凱旋門賞の枠順抽選会は現地の競馬専門テレビ局エキディアのスタジオで行われた。抽選は有馬記念と同じで1人が馬名の入ったカプセルを引き、もう1人がゲート番の入ったカプセルを選んでいく方式。クロワデュノールは9頭目に選ばれ、日本馬3頭の中では最初に登場。外枠の17番に入った。スターティングゲートが導入された1964年以降、17番ゲートは2勝と苦戦。直近で勝利したのは1984年のサガスで40年以上も勝っていない。試練の枠