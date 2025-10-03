ABCテレビは5日午後6時56分から、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで『大改造!!劇的ビフォーアフター』と『ポツンと一軒家』が5年ぶりに合体した2時間スペシャルを放送する。【番組カット】ビフォーアフターに登場…南フランスのリゾート地にあるレストラン『ビフォーアフター』のパートでは、南フランスのリゾート地を舞台に、フレンチレストランの店の中に樹齢100年の巨木が生え、天井から屋根を貫通する、前代未聞の物