「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）阪神・原口文仁内野手（３３）はレギュラーシーズン最後の出場となり、試合後は引退セレモニーが行われた。「代打・原口」のコールに、温かい歓声と拍手が降り注いだ。最後まで、黄色く染まった甲子園が背中を押してくれた。七回２死一塁。「いつも通りでしたね」。普段と変わらず準備して打席に向かった。マウンドには帝京高の後輩・清水。粋な計らいだった。初球、１４７キロ