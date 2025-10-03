「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）３冠に当確ランプをともして“有終の美”を演出した。開幕投手を務めた阪神・村上頌樹投手が、年間を通して先発ローテを守り抜いた末、中５日で向かった最終戦マウンド。「３つ取れたんで良かったです。去年一番負けていたのが、今年は一番勝てるようになったので、セ・リーグで」。最高勝率に加え、１４勝目で最多勝、８奪三振で最多奪三振をそれぞれ確実にして、栄光をつかみ取っ