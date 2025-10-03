阪神がジョン・デュプランティエ投手（３１）との来季再契約に向けて、全力慰留する方針であることが２日、分かった。来日１年目の今季は開幕ローテをつかみ、１５試合で６勝３敗、防御率１・３９の好成績を残した。１５０キロ超の直球とナックルカーブを武器に奪三振を量産。９０回２／３を投げ、１１３三振を奪った。６月には４試合で３勝１敗、防御率１・０１と圧巻の投球を続け、月間ＭＶＰを獲得した。８月中旬から下肢