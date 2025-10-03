◇パ・リーグ西武6−5オリックス（2025年10月2日京セラD）西武の今井が6回5安打4失点も3年連続2桁勝利となる10勝目を挙げた。今季リーグで唯一、白星がなかったオリックス戦での白星。「援護に感謝したい」と頭を下げた。5―0の3回に2点を返されたが、2死から紅林をこの日最速157キロ直球で見逃し三振。パドレス、フィリーズなどメジャー6球団が視察する中で7三振を奪った。2年連続の開幕投手を務めた今季は初の1点台とな