元関脇宝富士の桐山親方（３８）が２日、都内で引退会見。「やり切ったので悔いはない。体が限界」などと、時折笑みを浮かべて語った。タレントのマツコ・デラックス似で“角界のマツコ”と親しまれたことには「注目してもらい、ありがたかった」と感謝。断髪式に「来てほしい」とラブコールを送った。初土俵から１６年半、１３９８回連続出場を「毎日コツコツとやってきた。引退するまで休まない、と決めていた」と胸を張っ