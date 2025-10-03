日本サッカー協会は２日、都内で国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に臨む日本代表２７人を発表。左足首の状態が懸念されていたＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝が選出された中、ＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン、ＭＦ守田英正（３０）＝スポルティング＝が選外となった。都内で会見を開いた森保一監督（５７）は「ブラジルに勝てたら大きな自信になる」と、Ｗ杯最多５