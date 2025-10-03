俳優の北川景子（３９）が２日、都内で開かれたシチズン時計「ＣＩＴＩＺＥＮ×ＫＥＩＫＯＫＩＴＡＧＡＷＡＬｉｍｉｔｅｄＭｏｄｅｌ」の発表会に出席した。北川は「初めに夫に不審がられて分かった」と前置きし、「寝ている時も着けたまま寝て、一日中着けています」と夫のＤＡＩＧＯが驚いた腕時計ライフを告白。限定モデルを最初に見せたい人には母親と夫を挙げて「来年１月で結婚して１０年になる。まあまあ一緒に時