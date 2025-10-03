主人公・ゆきは、夫・奏斗、小学2年生の娘・愛奈、の3人家族。夫の転勤がきっかけで、引っ越すことに。初めは、新天地での生活に不安を抱えていましたが、あっという間に慣れます。愛奈は楽しく学校に通い、ゆきも新しいママ友にパート先にと、慌ただしい日々。しかし、少しずつ日常に変化が訪れます。ゆきのスマホに非通知での着信が増えたり、パート先のお店に中傷めいたクチコミが投稿されたり。ママ友の1人・佐藤