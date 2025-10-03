巨人は２日、高橋礼投手（２９）、乙坂智外野手（３１）ら５選手に来季の契約を結ばない旨を通達したと発表した。高橋は「野球は続けるつもりなので、次のチームや所属先で技術を磨いて、またジャイアンツに戻るというのは分からないですが、何かしらの結果で恩返しできたら」と他球団からのオファーを待つ意思を示し、乙坂は現役続行を含め「未定です」と話した。サブマリン右腕の高橋は２３年１１月にソフトバンクからトレー