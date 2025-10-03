女優・のんが、ドラマ共演者との３ショットを公開した。３日までにインスタグラムで「ミス・キングでご一緒した中村獅童さんとフルーツポンチ村上さんと！」とつづり、歌舞伎俳優の中村獅童とお笑いコンビ「フルーツポンチ」村上健志との３ショットをアップ。棋士姿の２人に対し、のんは白シャツに黒系のロングコートの衣装姿で「中村さん、かっこよ過ぎます。お二人の美しい対局シーン最高でしたね。撮影から待機場所に戻っ