「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）監督としてこれ以上の喜びはない。阪神のレギュラーシーズン最終戦。試合後、マイクの前に立った藤川球児監督はファンへの感謝を述べた後、満面の笑みで声をうわずらせた。「参ったね！最後に選手たち全てかなえましたよ。自分たちの目標を」プレッシャーをはねのけ、個人タイトルや記録を達成した選手たちが誇らしい。中５日で送り出した村上は７回２失点と好投。最高勝率に加