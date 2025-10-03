８月に左手親指の付け根の靱帯（じんたい）修復手術を受け、２軍調整中のＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が、６日からのみやざきフェニックス・リーグで実戦復帰することが２日、分かった。２〜３試合出場し、１１日からのＣＳファーストＳで１軍復帰する見通しだ。牧はこの日、故障後３度目のライブＢＰ（実戦形式の練習）で、４打席中１本の柵越えを含む３本の安打性の当たりを披露。守備練習も既にこなしており、順調な回復