「阪神６−２ヤクルト」（２日、甲子園球場）ヤクルト・青柳晃洋投手が移籍後初めて甲子園で先発したが痛恨のＫＯ。４回１／３で６安打を浴び、ＮＰＢ復帰後ワーストの６失点と炎上。立ち上がりから安定感を欠き、五回には佐藤輝に２ランを浴びた。右腕は「何もありません」と険しい表情。今季ラスト登板で初勝利をつかめず高津監督は「来年しっかり調整して、彼本来のピッチングを目指してほしい」と期待した。