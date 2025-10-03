オリックスは２日、本田仁海投手（２６）、元謙太外野手（２３）、佐野皓大外野手（２９）の３選手と育成選手の村西良太投手（２８）、小野泰己投手（３１）に来季の選手契約を結ばない旨を通告した。“元虎戦士”の小野は２２年に阪神を戦力外になり、２３年にオリックスと育成契約。同年に支配下に復帰したが、同オフに再び育成選手となっていた。阪神の金本監督時代には先発ローテの一角を担い、１８年には７勝をマークした