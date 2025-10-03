北海道・釧路湿原周辺で乱立している大規模な太陽光発電施設“メガソーラー”の開発を巡り、「待った」の声です。世界的に有名な登山家の野口健さんが、１０月２日に現地を視察しました。（野口健さん）「多くの国民に支持させるためには、ちゃんとしたルールを作らなければ、本当の意味での再エネが定着しない」登山家の野口健さんです。世界７大陸最高峰登頂を成功させた一方、これまでエベレスト周辺の清掃活