金型設計・製造を手がける新潟県燕市の吉井金型製作所が事業を停止した。今後は、新潟地裁三条支部へ自己破産を申請する予定である。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、1985年に創業し、1986年7月に法人改組された吉井金型製作所は、主に金属加工向けを中心とし、自動車関連（排気系、インパネなど）、住宅設備関連（給湯器、レンジフードなど）、器物雑貨関連（キャンプ用品、キッチンツ}