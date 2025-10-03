北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんが10月5日で61歳となります。誕生日を前に、会見を開いた母・早紀江さんは「長い年月が過ぎ、何とも言えない思い」と胸の内を語りました。 【横田早紀江さん】「もうこれが好きで、好きで。本当に『これ読んで、読んで』と、これ抱えていつも…」横田めぐみさんが大好きだったという本を抱え会見に臨んだのは、めぐみさんの母・早紀江さんです。当時、中学1年だっためぐみさんが下校途中に