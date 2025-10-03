9月新潟県議会は10月2日、代表質問が行われ、柏崎刈羽原発の再稼働問題などをめぐり論戦が始まりました。花角知事は自身の判断時期について、県民意識調査の結果が公表される10月末以降になるとの考えを改めて示しました。 2日、県議会の代表質問で問われたのは、東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働の是非をめぐり花角知事が繰り返してきた“信を問う”について。【未来にいがた上杉知之 県議】「再稼働問題に関する県民意識調査が