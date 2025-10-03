実りの秋を迎え、新米が出回っていますが、コメは依然高値が続いています。こうした中、安定的なコメの供給に向け、新しい栽培方法が注目されています。 新潟市の農業法人が管理する新潟市北区の田んぼ。暑さに強い品種『にじのきらめき』の試験栽培に採用された方法は…【ベジ・アビオ 加藤和彦さん】「節水型乾田直播（かんでんちょくは）」コメ作りといえば、田起こしのあと、水を張った田んぼに苗を植える“水稲栽培”が一般