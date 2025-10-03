世界最大級といわれる海外のアダルトサイトでわいせつな行為を生配信したとして社長の男らが逮捕された事件で、配信用のスタジオを居住用と偽って賃貸契約していたとして、社長の男が再逮捕されたことがわかりました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、ライブ配信会社の社長・北川雄基容疑者（28）で、今年5月、神奈川県相模原市にあるマンションの一室を借りるため、オーナーをだまして、不正な賃貸契約をした疑いがもたれています