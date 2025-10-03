Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が、今週末に開催されるシンガポール・グランプリ（ＧＰ、決勝５日）へ向けて?舌好調?だ。前戦のアゼルバイジャンＧＰで６位と好成績を収め、復活の兆しが見えた角田。去就問題が過熱する中で、レッドブルが来季のドライバーを決定する１０月に突入し、いよいよ勝負所のレースとなる。シンガポールＧＰへ向けて現地入りした角田は公式会見に出席。Ｆ１公式サイトがその模様を伝えた。まず角