阪神・佐藤輝明内野手（２６）が「４０本塁打＆１００打点」を達成した。今季最終戦となった２日のヤクルト戦（甲子園）に「３番・三塁」で先発出場。まず初回一死三塁から左犠飛を放って１００打点をマークすると、３点リードで迎えた５回にはタイガースの歴史に名を残すメモリアルアーチをぶっ放した。「楽しもうという感じでいってました」という虎の主砲は、一死二塁から元同僚・青柳の初球、１４１キロの外角直球をフルスイ