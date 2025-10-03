◇りそなＢ２リーグ第１節第１日福岡７５―６２静岡（２日・静岡県武道館）Ｂ２の開幕戦でホームのベルテックス静岡が昨季の西地区王者・ライジングゼファー福岡に逆転負けを喫した。昨シーズン６戦全敗だった強豪に苦杯をなめ、２年連続の開幕白星はならなかった。２点リードで折り返した後半に失速した。静岡のシュートがリングに嫌われた。３点シュートの成功率は、わずかに２１・１％。フィールドゴールの成功率も福岡