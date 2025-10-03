※経済指標 米政府機関閉鎖で主な米経済指標の発表はなし ※発言・ニュース ＊ローガン・ダラス連銀総裁 ・逆風にもかかわらず需要は堅調。 ・政策は適度に引き締め的で適切。 ・ＦＲＢは利下げに極めて慎重である必要。 ・インフレは２％への回帰中だがリスク存在。 ・インフレ期待の上昇リスクが高まっている。 ・インフレ抑制が確実化するまで動きのペースは減速を想定。 ＊ベッセント財務長官