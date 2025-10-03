９月３０日に帝王切開で双子を出産したことを発表したタレント・中川翔子が「授乳チャレンジ」が始まったことを明かした。中川は２日、自身のインスタグラムを更新。「地獄の腹痛、、！お腹切った場所が激痛すぎたから痛み止め点滴で２日ぶりにシャワー浴びられて気持ちいい！！からの、授乳チャレンジはじまりました大変！」と記し、双子を抱いた写真や、おなかの痛みをこらえて歩く写真などを投稿。「名付けについてめち