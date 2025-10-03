26年度の新規調教師免許試験と同騎手免許試験の第1次合格者数が2日、JRAから発表された。9人（JRA競馬学校生徒0人）が受験した騎手免許試験は「該当者なし」で合格者0人。フランス人女性騎手で4年連続4度目の受験となったミカエル・ミシェル（30）も不合格となった。来年1月に行われる日本語での口頭試験を含む2次試験に進むことができず、ルメール、M・デムーロに続く外国人JRA騎手の夢は今年もかなわなかった。ミシェルは現