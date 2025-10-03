節目の大台まであと1勝に迫っている。デビュー4年目の今村聖奈（21＝寺島）は先月28日の阪神4Rをジュウリョクピエロで勝ち、JRA通算99勝。100勝達成となればJRA女性騎手で史上3人目となる。藤田菜七子は2150戦目（20年）、永島まなみは1688戦目（24年）で達成しており、現在JRA通算1539戦の今村には最少騎乗数での記録が懸かる。「注目していただき、関係者の方々にも声をかけてもらっています。2場開催になってからなかなか勝て