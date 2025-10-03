土曜京都3R（ダート1400メートル）のガーネットフレア（牝＝杉山佳、父ニューイヤーズデイ）は半兄に24年川崎記念覇者ライトウォーリアがいるダート血統馬。1週前追いはCWコースでラスト1F10秒9の好時計をマークした。杉山佳師は「不安なく調整できているし、騎乗した西村（淳）騎手の評価も良かった。走りが奇麗な馬。除外だけが怖いですね」と心配していたが、無事にゲートイン。初戦勝ちを狙える態勢だ。