東京日曜5R（芝2000メートル）で注目されるのがピュアエンブレム（牝＝小手川）だ。父サトノダイヤモンド譲りのスラリとした胴長の馬体も、大きなストライドもステイヤーを思わせる。小手川師は「順調に成長しているし、気性も素直。折り合いもつく。中長距離路線で活躍してくれると思う」と期待を寄せる。馬体重は470キロ前後。08年秋華賞馬ブラックエンブレムのめいっ子とあって目が離せない。