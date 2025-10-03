土曜東京5R（芝1800メートル）ではファーザーアウェイ（牡＝尾関、父エピファネイア）が鋭い動きを見せている。1日の最終追いは芝コースを馬なりで5F66秒8〜1F12秒1。通算4勝を挙げた母アフランシールも管理した尾関師は「馬格もあるし、素軽い走り方からも能力を感じます」と手応えを得ていた。