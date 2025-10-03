広島・新井貴浩監督（48）が2日、今季限りで退団する田中広輔内野手（36）と松山竜平外野手（40）を、今季最終戦となる4日のヤクルト戦（マツダ）に出場させると明かした。16〜18年のリーグ3連覇に貢献したベテラン2人はこの日、松田元（はじめ）オーナー（74）へあいさつに出向き、カープ戦士として臨む最後の一戦へ意気込みを示した。新井監督は粋な心遣いで、球団を去る功労者2人を送り出す。あす4日の今季最終戦。来季の構