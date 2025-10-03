今季最終カードとなる、きょう3日からのヤクルト2連戦（マツダ）を前に、広島の新井監督が小園に最高出塁率の自力獲得指令を出した。リーグトップの打率・306は、残り2戦で9打数無安打でも2位の巨人・泉口を上回るだけに、初の首位打者はほぼ確定。ただ出塁率は阪神・大山と泉口に次ぎ、僅差の3位につける。「（1位と9本差の）最多安打は厳しくなったけど、出塁率は試合に出て自分の力で獲りに行きなさい…と伝えた」と指揮官