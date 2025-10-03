◇パ・リーグオリックス5-6西武（2025年10月2日京セラD）オリックスは先発した曽谷が5回9安打6失点（自責5）で8敗目と、CSに向け不安を残した。2回に適時打に失策も絡んで4点を失うと、3、4回にも各1失点。前回登板した9月25日ロッテ戦でも3回8安打4失点で降板していた。とはいえ1日には先発したエスピノーザが左脇腹の違和感を訴えて降板しており、ポストシーズンの戦いに曽谷の存在が不可欠。岸田監督は「まだ話していま