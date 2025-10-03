女優の北川景子（39）が2日、都内で時計メーカー「シチズン」のPR発表会に出席した。夫で歌手のDAIGO（47）とは来年で結婚10周年を迎える。「一緒に時を刻んできたなと思う」と笑顔。デザインを監修した限定モデルの腕時計もお披露目され「帰ったら見せたい」とノロけた。自身は「寝る間も時計を着ける」といい、夫に不思議がられたことも。入浴時は外すというが「一日中着けています」と明かした。