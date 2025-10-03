1971年の「新婚さんいらっしゃい！」放送開始から今年で54年目。これまで5000組を超える新婚さんを迎え、お茶の間にたくさんの笑いを届けてきた。番組当初に出場した新婚さんは、今、結婚生活50年を数え、金婚式を迎えている。10月5日の放送では、そんな50年前に登場した新婚さんが2組、再び金婚さんとして登場！ ©ABCテレビ 1組目の金婚さんは、1976年6月に出場された、福岡県岡垣町にお住まいのご夫婦。毎朝2人でラジオ体