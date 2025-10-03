今季限りで退団した広島・2軍の高橋建、横山竜士両投手コーチがマツダスタジアムを訪れた。松田オーナーにあいさつした後、全体練習を指揮する新井監督とグラウンドで対話した。ともに1軍投手コーチを経て、ファームで若手の指導・育成に尽力してきた2氏に、指揮官は「育成するには時間がかかるけど、大事な部分。“高、岡本、辻らが少しずつ力を付けているので楽しみです、ありがとうございました”とお礼を伝えた」と話した