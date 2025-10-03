中日は2日、森博人投手（27）、育成選手の加藤竜馬外野手（26）ら6選手と来季契約を結ばないことを発表した。森博は育成選手として再契約する。豊川高、日体大から20年ドラフト2位で入団し、22年に30試合で1勝0敗、防御率2・67。今年3月に尺側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けていた。森博は「手術もさせてもらい、育成契約も打診していただいたことに感謝して、恩返ししたいです」と話した。