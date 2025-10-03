◇パ・リーグ（2025年10月2日）オリックスは2日、本田仁海投手（26）、元謙太外野手（23）、佐野皓大外野手（29）の3選手、育成選手の村西良太投手（28）、小野泰己投手（31）に来季の選手契約を結ばない旨を通告した。本田は22年に中継ぎで自己最多の42試合に登板してリーグ優勝に貢献。佐野は15年ドラフトで投手として入団し、18年からは野手に転向。22年には代走や守備固めを中心に78試合に出場した。